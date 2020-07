Marcus Rashford distingué par l'Université de Manchester

A 22 ans, l'attaquant international anglais de Manchester United devient la plus jeune personne à recevoir cette distinction. Il rejoint Alex Ferguson et Bobby Charlton parmi les prestigieuses gloires footballistiques ayant reçu la plus haute distinction de cette université anglaise.

"C'est un jour de fierté pour moi et ma famille", a-t-il indiqué, cité dans un communiqué sur le site de l'université. "Regarder les grands noms qui ont été distingués par ce doctorat dans le passé rend humble. Nous avons encore un long chemin à parcourir pour combattre la pauvreté infantile dans ce pays, mais recevoir cette reconnaissance dans votre ville signifie que nous allons dans la bonne direction."

Le mois dernier, Rashford avait adressé une lettre ouverte aux députés pour demander à ce que 1,3 million d'enfants continuent de bénéficier de repas gratuits pendant plusieurs semaines supplémentaires, au-delà du mois de juin.

Un programme spécial de coupons-repas avait été mis en place au moment de la fermeture des écoles, au début du confinement, à partir de la dernière semaine de mars, pour aider les familles les plus pauvres.

Le Premier ministre Boris Johnson, qui avait d'abord refuser d'étendre ce programme, a finalement plié sous la pression au bout de 24 heures. Il a même personnellement appelé Marcus Rashford.

Selon la dernière étude de référence du Department for Work and Pensions, 4,1 millions d'enfants vivaient dans une pauvreté relative au Royaume-Uni en 2017-2018. Parmi eux, 700.000 souffraient de privations sévères, soit 200.000 de plus qu'au lendemain de la crise financière, en 2010-2011.