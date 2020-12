Marcus Rashford entre dans l'histoire de Manchester United

Ce samedi, contre Leicester, Marcus Rashford a ouvert le score et ainsi inscrit son 50e but en Premier League avec les Red Devils. L'international anglais de 23 ans est à la table de deux légendes du club.

En effet, le mancunien est devenu le troisième plus jeune joueur de l'histoire de Manchester United a inscrire 50 buts en championnat. Avec 23 ans et 56 jours, il est dépassé par Wayne Rooney (22 ans et 157 jours) et Cristiano Ronaldo (22 ans et 341 jours).

Une statistique impressionnant qui confirme l'impact du joueur dans la formation d'Ole Gunnar Solskjaer.