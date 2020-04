Seuls Ryan Giggs, Norman Whiteside et George Best ont atteint cette marque à un âge plus précoce.

Marcus Rashford, cette saison, a inscrit 19 buts en 31 matches toutes compétitions confondues.

Depuis ses débuts à United, en 133 matches, la pépite des Red Devils a inscrit 41 buts et donné 19 passes décisives.