Marcus Rashford rend Ã  son tour hommage Ã  George Floyd

Marcus Rashford s'est prononcé en faveur de la campagne "Black Lives Matter", alors que les émeutes se poursuivent aux États-Unis depuis la mort de George Floyd entre les mains de la police, à Minneapolis (Minnesota) la semaine dernière.

Depuis, plusieurs joueurs de football ont tenu à lui rendre hommage, en particulier en Bundesliga - seul grand championnat européen actuellement en cours. Ce dimanche, Jadon Sancho a célébré le premier de ses trois buts lors de la victoire 6-1 du Borussia Dortmund sur Paderborn en dévoilant un t-shirt portant le message "Justice pour George Floyd".

Quelques heures plus tôt, c'est Marcus Thuram qui reproduisait le geste du joueur de football américain Colin Kaepernick, genou à terre, en guise d'hommage mais aussi de protestation, lors de la victoire de M'gladbach face à l'Union Berlin (4-1).

Ce lundi, c'est un autre international anglais qui s'est exprimé puisque Marcus Rashford - qui fera son retour à la compétition d'ici une quinzaine de jours avec Manchester United - s'est fendu d'un message de soutien sur son compte Twitter.

"Je sais que vous n'avez pas eu de nouvelles de moi depuis quelques jours, a-t-il écrit. J'ai essayé d'analyser ce qui se passe dans le monde. A un moment où je demande aux gens de se rassembler, de travailler ensemble et d'être unis, nous semblons plus divisés que jamais.

"Les gens souffrent et nous avons besoin de réponses. Les vies des Noirs sont importantes (Black Lives Matter en anglais). La culture noire est importante. Les communautés noires sont importantes. Nous comptons."

Pour sa part, Sancho a décrit son premier coup du chapeau comme un "moment doux-amer" après la rencontre, lui aussi sur Twitter : "Premier coup du chapeau en professionnels. Un moment doux-amer sur le plan personnel, car il y a des choses plus importantes qui se passent dans le monde aujourd'hui et que nous devons aborder et aider à changer. Nous devons nous unir et nous battre pour la justice. Nous sommes plus forts ensemble ! #JusticeForGeorgeFloyd."

Du côté de Gladbach, c'est l'entraîneur Marco Rose qui s'est exprimé après la rencontre : "Marcus [Thuram] a fait valoir son point de vue. Il a donné un exemple contre le racisme que nous soutenons tous."