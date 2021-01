Marcus Rashford révèle son seul regret à Manchester United

Marcus Rashford regrette une seule chose jusqu'à présent dans sa carrière de footballeur professionnel : ne pas jouer sous les ordres de la légende de Manchester United, Sir Alex Ferguson.

Ferguson a passé près de 30 ans sur le banc d'Old Trafford de 1986 à 2013, supervisant un âge d'or pour les Reds qui a coïncidé avec le début de l'ère de la Premier League.

United a soulevé la couronne 13 fois au cours de son mandat et a également triomphé en Ligue des champions à deux reprises; les deux trophées sont depuis restés insaisissables depuis que l'idole du club a pris sa retraite de son poste à la fin de la saison 2012-13.

Rashford a fait ses débuts en équipe première deux ans après la retraite de Ferguson et admet qu'il aurait sauté sur l'occasion de travailler avec lui.

"Pour moi [entendre Ferguson] a été une expérience incroyable et je pense que c'est probablement le seul regret que j'ai jamais eu dans ma carrière, de ne jamais avoir eu la chance de jouer sous Sir Alex", a expliqué l'attaquant anglais après avoir reçu un prix décerné jeudi par l'Association des écrivains de football pour son travail dans la fourniture de nourriture aux enfants.

"C'est quelque chose qui ne se produira probablement jamais maintenant, mais être au téléphone avec lui et avoir juste 10 ou 15 minutes de conversation avec lui était incroyable et je suis heureux qu'il soit au courant de la situation et qu'il ait également voulu aider, donc c'était génial".

"Il m'a toujours, depuis le début vraiment, soutenu dans ce que je fais. Probablement quand d'autres sportifs me disaient de ne pas le faire et de se concentrer uniquement sur le football, il a dit que si j'y croyais, et je crois que c'est la bonne chose à faire, alors il était derrière moi."

"Ces mots de lui sont un sentiment incroyable d'entendre cela." Ferguson a envoyé sa propre vidéo hommage à Rashford dans le cadre de la cérémonie de la FWA, exprimant sa fierté de voir le jeune attaquant être apprécié à la fois sur le terrain et grâce à son travail face à la pauvreté. "Je tiens à féliciter Marcus pour son exploit et sa présentation ce soir", a-t-il déclaré. "Je le connais depuis l’âge de sept ans et je l’ai vu évoluer dans les rangs de Manchester United pour devenir une personne vraiment merveilleuse."

"Mis à part sa vie de footballeur, ce qu'il a accompli ces derniers mois est assez étonnant, la façon dont il a aidé les personnes dans le besoin est une réalisation vraiment incroyable. "Je tiens à le féliciter pour cela. Il a montré aux jeunes en particulier qu'il existe une manière différente de gérer la vie. "Il a fait preuve d'une grande humilité, il a fait preuve de courage pour faire ce qu'il a fait, donc cette réalisation est bien méritée et doit être reconnue par ce qu'il a fait. "Alors Marcus, bravo - réalisation fantastique."