Rashford se voit "encore longtemps" à Manchester United

Marcus Rashford brille sur les pelouses, mais aussi en dehors compte tenu de ses actions sociales en faveur des enfants les plus démunis d'Angleterre.

Les supporters de Manchester United peuvent donc se réjouir d'avoir un tel joueur dans leur effectif. Et d'après ses derniers propos, l'international anglais n'a pas la moindre intention de quitter le nid et tenter une autre aventure ailleurs.

"Le lien que j'ai avec Manchester United va au-delà du football et de l'équipe première. Ça va beaucoup plus loin. Manchester United est la raison pour laquelle je suis footballeur. Ils m'ont donné la chance de voir que j'avais du talent et de pouvoir l'exprimer. Je n'ai jamais rien eu d'autre en tête que Manchester United. Enfant, je ne rêvais que de Manchester United. Je ne me sentirais pas bien en enfilant un autre maillot. Je cherche juste à faire de mon mieux pour mon club. J'espère être là pour très longtemps", a-t-il confié au micro de 'Sky Sports'.