Marcus Thuram revient sur son choix de quitter la France

Auteur d'une grande performance contre le Real Madrid en Ligue des champions, buteur en forme en Bundesliga, et néo-international français... Marcus Thuram vit un début de saison rêvé.

L'attaquant de Mönchengladbach s'est rapidement adapté au football allemand après son départ de Guingamp en 2019. À l'époque, il avait même recalé plusieurs clubs français pour rejoindre l'Allemagne.

Un choix qu'il ne regrette pas. Pour 'Telefoot', Thuram a raconté pourquoi il avait fait ce choix qui s'est avéré être gagnant : "C’est le club qui m’a contacté le premier. Si je me rappelle bien, on était entré en contact avec eux juste après la trêve hivernale. Quand on a discuté, ils m’ont montré qu’ils me suivaient depuis 2015, ils connaissaient toutes mes caractéristiques et mes défauts."

"Comme je vous l’ai dit, c’est que j’ai été contacté par Gladbach début janvier. Ils avaient de l’avance sur les clubs qui m’ont contacté après, j’avais donné mon accord à ce club, et je n’ai pas vu de raison de rejoindre une autre équipe après", a-t-il ajouté.