Mariano marque le 2-0 du Clásico pour son premier match de la saison

Qui avait dit que le Real Madrid n'était pas en forme. Le Real de Zidane a réagi de la meilleure manière en remportant son premier Clásico depuis avril 2016 en Liga.

Si Vinicius Junior avait inscrit le premier but de la rencontre quelques minutes plus tôt, c'est Mariano Diaz qui a accentué la victoire en marquant un second but à la dernière minute du temps additionnel.

Sur son côté droit, l'attaquant espagnol, qui avait bien plus d'énergie que Samuel Umtiti, a doublé le défenseur central sans problème pour se retrouver face à Ter Stegen dans la surface.

De son pied droit, Mariano ne s'est pas trompé et a trouvé l'angle parfait pour doubler le gardien de but du Barça. Un premier but pour son premier match de la saison en Liga, et ses premières minutes depuis la Supercoupe d'Espagne... Coaching gagnant pour Zidane.

Il s'agit de son premier but avec le Real Madrid en match officiel depuis le 5 mai 2019. C'était contre Villarreal, il avait marqué un doublé.