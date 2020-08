Mariano, négatif lors de son dernier test

Lors des derniers jours du mois de juillet, le Real Madrid avait annoncé que Mariano Diaz était revenu de vacances positif au coronavirus, le contraignant à rester isolé chez lui.

En plus de ne pas pouvoir participer au huitième de finale retour de la Ligue des champions, l'attaquant espagnol n'a donc pas repris l'entraînement pour l'instant.

Cependant, selon les informations de 'AS' et de la 'COPE' en Espagne, le joueur aurait reçu une bonne nouvelle et aurait été testé négatif lors de son dernier test.

Ce n'est en revanche pas encore terminé pour Mariano, qui devra passer un nouveau test dans les prochains jours afin de confirmer sa guérison, et de pouvoir envisager un retour à l'entraînement.