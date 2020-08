Mariano pense pouvoir convaincre Zidane de le conserver

Le Real Madrid ne sait toujours pas si compter ou non sur Luka Jovic, en revanche ce qui est sûr, c'est qu'il y a peu de chances de voir un nouvel attaquant débarquer cet été.

Mariano Díaz est lui convaincu de sa capacité à pouvoir intégrer le groupe de Zidane. Selon 'AS', l'attaquant ne veut pas quitter le navire madrilène alors que ni le club ni l'entraîneur ne compte sur lui.

L'attaquant a disputé seulement 84 minutes officielles cette saison, réparties entre la Supercoupe d'Espagne et le 'Clásico' face au Barça lors duquel il s'est converti en héros inattendu.

Cependant, Mariano reste optimiste, convaincu que Zidane finira par le faire jouer ou du moins, l'acceptera dans son groupe.

Sa situation est complexe car après avori réalisé une belle saison du côté de Lyon, il était revenu à Madrid sous les ordres de Lopetegui, or le club l'a remplacé pour Solari, pour qui Mariano avait un minimum d'importance. Mais depuis le retour de Zizou aux commandes de la 'maison blanche', il est devenu complètement indésirable. Le problème c'est que Mariano a un salaire qui s'élève à 4,5 millions d'euros par an et peu d'équipes seraient disposés à lui offrir un tel salaire. De plus, le joueur dominicain ira seulement dans un club susceptible de jouer l'Europe.