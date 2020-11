"Mario est extravagant mais il a un coeur en or"

Mario Balotelli n'est pas un joueur comme les autres, lui qui est passé par l'Inter Milan Manchester City mais qui s'entraîne désormais dans une quatrième division a beaucoup fait parler de lui au cours de sa carrière.

Micah Richards est revenu sur l'attaquant pour la 'BBC' : "Oui, il a fait quelques erreurs, mais il faut se rappeler que c'était un enfant qui gagnait beaucoup d'argent et vivait sous le regard du public. Lorsqu'il vivait dans le centre de Manchester, il avait des photographes qui campaient littéralement devant son appartement. Tout ce qu'il faisait était scruté à la loupe et j'ai commencé à réaliser qu'il ne pouvait pas toujours venir chez moi autant qu'il le faisait parce que les "paparazzi" et autres l'auraient localisé et ma vie serait ruinée de la même manière", a-t-il dit à propos de son séjour à City.

"Quand nous étions ensemble, nous avons beaucoup ri et essayé d'être normaux, mais il avait beaucoup de parasites autour de lui quand il était à Manchester. Ce n'étaient pas des gens mauvais avec de mauvaises intentions, mais ce n'était pas le genre de personnes avec lesquelles on peut vivre si on est footballeur professionnel. Ils aimaient faire la fête et appréciaient le style de vie de Mario.", a-t-il ajouté.

Au sujet des nombreuses histoires et anecdotes que l'on entend sur l'Italien, il explique : "Quand tu lui demandes, il répond que beaucoup d'entre elles sont des mensonges, même si certaines des choses ridicules se sont réellement produites. À ce jour, je ne sais pas avec certitude s'il s'est déguisé en Père Noël et s'il a parcouru la ville pour donner de l'argent et des cadeaux à des étrangers. Je pense que oui, bien que je n'aie jamais vu le costume.

Richards en est certain, l'italien est un homme en or : "Ce dont je suis sûr, c'est qu'il a donné mille livres en espèces à un sans-abri de Manchester, au moins une fois. Il a beaucoup fait pour des causes comme celle-ci. Je l'ai entendu nier qu'il aurait retrouver un enfant victime d'intimidation et l'aurait emmené voir son directeur. Je pense que c'est arrivé parce que deux personnes m'ont appelé pour me dire que Mario s'était présenté dans une école. C'est Mario. Tout en lui est extravagant, mais il a un cœur en or.

"Je lui envoie régulièrement des messages et je suis ce qu'il fait. J'aimerais le voir remettre sa carrière sur les rails. Il ne fait aucun doute que c'est un bon joueur, et il continue à marquer des buts partout où il joue, mais à un moment donné, il doit comprendre que le talent seul ne suffit pas", a-t-il conclu.