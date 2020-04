Mario Götze devrait quitter Dortmund

Le milieu de terrain du Borussia Dortmund et vainqueur de la Coupe du monde 2014, Mario Götze, a changé d'agent et il semble prêt à quitter le club de Bundesliga.

L'international allemand sera désormais représenté par Reza Fazeli et son agence International Soccer Management. Götze, dont le contrat avec Dortmund expire cet été, a confirmé la nouvelle jeudi dans un communiqué. Il avait auparavant été représenté par son père Jurgen, mais a rompu le lien familial alors qu'il envisage un nouveau challenge.

Il a déclaré : "Après des réflexions intensives, j'ai décidé de me repositionner dans la planification de ma carrière. J'ai délibérément pris le temps nécessaire pour cette étape car c'est tournant important pour moi à l'avenir, et parce que je veux séparer professionnel et privé. J'ai vraiment hâte de travailler avec Reza Fazeli et son agence International Soccer Management, dont les compétences professionnelles m'ont convaincu."

C'est Jurgen Götze qui a négocié le retour de Mario à Dortmund à l'été 2016, pour un transfert de 22 millions d'euros en provenance du Bayern Munich. Il avait pourtant fait le chemin inverse trois ans auparavant..

A présent, il est donc lié à Fazeli, qui représente également un certain nombre de coéquipiers actuels de Götze à Dortmund, notamment Emre Can, Mahmoud Dahoud et Marwin Hitz, ainsi que l'ancien joueur du Borussia Nuri Sahin, lequel évolue désormais au Werder Brême.