Marquinhos a retenu la leçon de la remontada

Après avoir obtenu la victoire au match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions en l'emportant 4-1 au Camp Nou, le PSG peut se tourner vers le match retour en toute tranquilité malgré les vieux démons du passé.

En effet, la remontada du Barça en 2017 reste dans les mémoires pour les supporters et les joueurs mais pour le capitaine parisien, Marquinhos, la leçon a bien été retenu : "C’est notre chemin, ce sont des cicatrices qui restent, des leçons qu’on peut garder pour la vie" et sait ce qu'il faut faire pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. À nous maintenant d'être intelligents et d'apprendre avec nos erreurs. Je pense qu'il faut juste qu'on garde notre sérénité, mettre de l'intensité, et rester concentré." a déclaré le brésilien sur 'RTL'

Marquinhos a également souligné l'importance de Kylian Mbappé dans ce genre de match : "Ça a boosté un peu sa confiance. Tu marques trois buts au Camp Nou, tu vois que ça a été quelque chose de très important pour lui et pour nous. Tout le monde a compris de quoi il est capable. C'est un joueur très important pour nous, c'est un leader sur le terrain. Sur ce match il a été exceptionnel."