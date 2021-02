"En France, le PSG est l'équipe à battre"

Ce dimanche, le PSG voudra prendre sa revanche sur l'OM après sa défaite au match aller au Parc des Princes. Présent depuis bientôt huit ans au PSG, Marquinhos connaît l'importance de cette rencontre et de cette rivalité. Dans une interview accordée à 'So Foot', Marquinhos a évoqué la rivalité entre le PSG et l'Olympique de Marseille, revenant notamment sur la finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich où les sympathisants du club phocéen souhaitaient ouvertement la défaite du club de la capitale.

"Quand les gens parlent du PSG, ils sont plus exigeants qu'avec d'autres équipes. Je peux le comprendre, j'accepte la critique, mais même si tu as des très bons joueurs, tu ne peux pas gagner tous tes matchs avec la manière ou par un score fleuve. C'est impossible, les saisons sont trop longues. Au-dela de ça, je pense que le club est bien plus populaire qu'on ne le croit. Au Brésil, par exemple, je vois de plus en plus de gens porter des maillots floqués Neymar ou Marquinhos. Ici, on est l'équipe à battre, et puis il y a cette rivalité avec Marseille...", a commenté le défenseur brésilien..

Marquinhos a rendu hommage aux meilleurs joueurs à son postes ainsi qu'à son ex-entraîneur, Thomas Tuchel : "Virgil Van Dijk, Sergio Ramos et Thiago Silva sont des références pour tous les défenseurs centraux du monde. Pour atteindre leur aura, je pense qu'il faut beaucoup d'exigence, de la régularité et bien sûr, des titres... Beaucoup de titres. C'est important, ils valident les performances et donnent du crédit, de la visibilité. Du prestige."

"Le départ de Tuchel ? C'est le choix de Leonardo et celui des autres dirigeants, et je respecte toutes les décisions de mes supérieurs. Tout ce que je peux dire, c'est que Tuchel m'a fait beaucoup progresser. Avec lui, j'ai atteint un niveau que jamais je ne pensais atteindre. Il a fait de moi un meilleur footballeur, mais on sait tous que dans ce milieu, personne n'est assuré de garder sa place éternellement. Surtout les entraîneurs. Le football est volatil, tout va très vite, peut-être trop vite, car ce qui est vrai aujourd'hui, ne le sera peut-être plus demain", a ajouté le Brésilien.

Marquinhos est revenu sur l'incident entre Neymar et Alvaro Gonzalez et les provocations suite au trophée des champions : “Les réseaux sociaux, c’est délicat. Tu peux charrier gentiment, mais si tu dépasses les limites, ça peut finir par te porter préjudice. Ney aime faire le show, sur le terrain et en dehors. C’est sa manière d’être, il est comme ça, il aime taquiner. Et comme il a ce contentieux avec ce joueur de Marseille, il l’a un peu chambré, c’est tout. S’il avait vraiment dépassé les limites, je le lui aurais dit. Là, en l’occurrence, il n’y avait rien de très méchant."