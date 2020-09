Marquinhos espère l'arrivée de recrues au PSG

Le temps passe et le Paris Saint-Germain n'a recruté qu'un latéral droit (Alessandro Florenzi) et un troisième gardien (Alexandre Letellier) sur le mercato estival.

Les supporters commencent à s'inquiéter alors que le club parisien aurait encore besoin, dans l'idéal, d'une recrue en défense centrale, d'une autre au milieu de terrain, et d'une doublure pour Mauro Icardi.

Dans son interview pour 'Le Parisien', le capitaine brésilien Marquinhos s'est confié sur l'actualité de son club et s'est arrêté sur la question du mercato.

"Je crois beaucoup en cette équipe ! Mais si des joueurs peuvent venir nous aider, ça ne peut nous faire que du bien. C'est bon pour la concurrence, pour la saison, pour nos objectifs...", a commencé le joueur brésilien.

"On a une très bonne base et, si le club pense à l'étoffer, c'est avec plaisir. Une saison, c'est long, il s'y passe beaucoup de choses. Pour aller loin dans les différentes compétitions, on a de toute façon besoin d'un bon effectif et d'un maximum de joueurs compétitifs", a-t-il ajouté.