Marquinhos: ''Il faut continuer à gagner''

Impérial en Ligue 1 et à la relance en C1, le PSG affiche une excellente dynamique en ce moment. Après avoir quelques connus accrocs, les champions de France ont bien rebondi et restent sur huit succès en neuf parties. Une série positive qu’ils espèrent pouvoir étirer au plus loin.

Dans un entretien accordé au site du club, Marquinhos a souligné l’importance qu’il y a de continuer à gagner, même si la manière peut parfois faire défaut. « Peut-être que nous ne jouons pas notre meilleur football actuellement. Mais nous gagnons, et c'est ce qui importe le plus dans le football sur le court terme. Et il faut continuer à gagner, a-t-il tonné. Peu importe l'adversaire, peu importe la manière pour le moment... C'est en gagnant que nous allons nous améliorer. Nous allons continuer à mettre l'intensité qu'il faut, et les meilleures performances collectives suivront. »

« On n’écoute pas ce qui disent les gens »

En raison des ambitions qui sont les leurs et aussi du rendement qu’ils avaient pu produire la saison écoulée, les Parisiens sont soumis à des critiques même lorsqu’ils gagnent. « Marqui » affirme que ni lui, ni ses partenaires ne font attention à ce qui se dit à l’extérieur : « On essaye de ne pas trop écouter ce que disent les gens à l'extérieur du groupe, on a un travail à faire, et on sait ce qu'on doit faire pour bien le réaliser. »

Le prochain match du PSG ça sera contre Leipzig, mercredi à l'extérieur. Une affiche qui rappellera de bons souvenirs aux Franciliens. Marquinhos souligne cependant qu’il est important d’oublier la confrontation d’il y a trois mois et prendre les opposants allemands très au sérieux : « Tout ce qu'il s'est passé lors du dernier match contre eux, il ne faut pas y penser. C'est un autre contexte, un match complètement différent. Il faut se préparer pour celui qui arrive, mettre les mêmes ingrédients que lors du dernier match, la même intensité, la même énergie. On a su débloquer le match rapidement contre eux la dernière fois, cela nous avait aidé pour la suite. Il faut garder les choses positives, gommer ce qui n'allait pas et bien analyser cette équipe, pour voir comment elle a évolué dans son jeu, pour être prêt. »