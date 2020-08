"Leipzig est une équipe jeune et sans peur"

Le PSG affrontera mardi soir Leipzig en demi-finale de la Ligue des champions.

Et pour Marquinhos, le PSG ne devra pas se reposer sur ses lauriers car il estime que le club allemand est un adversaire redoutable : "Leipzig est une équipe jeune et qui est sans peur, elle l'a démontré dans cette Ligue des champions. Elle a très bien joué. Dans son dernier match, contre l'Atlético de Madrid, elle a totalement dominé la rencontre, et s'est créé beaucoup d'occasions de but en jouant avec intensité, en monopolisant le ballon et en prenant des risques en attaque. Nous sommes bien conscients qu'il faudra donner le meilleur de nous-mêmes. Aujourd'hui se reposer sur l'aura d'une équipe n'a plus vraiment de sens."

Marquinhos est ensuite revenu sur son but marqué contre l'Atalanta, en quart de finale : "J'ai été submergé par des sensations et des émotions. Dès que j'ai marqué, je me suis retourné et j'ai regardé mes coéquipiers sur le banc et dans les tribunes. J'ai cette image gravée dans ma mémoire, où je les vois sauter et célébrer le but, je ne savais plus quoi faire, j'ai juste couru, j'ai sauté et nous sommes tombés dans les bras. C'était très bon. Et pour moi, sur le plan personnel, ce fut une l'une des émotions les plus fortes que j'ai pu vivre ici, avec le PSG."