Marquinhos n'en veut pas aux supporters de l'OM

Le Paris Saint-Germain a joué la première finale de Ligue des champions de son histoire l'été dernier à Lisbonne, mais s'est incliné contre le Bayern Munich.

Une défaite dont les supporters marseillais se sont réjouis, heureux de ne pas voir un autre club français remporter la Ligue des champions, et encore moins l'éternel rival.

Dans les rues de la cité phocéenne pour célébrer la défaite du PSG, les supporters de l'OM ne se sont pas cachés. Le capitaine du PSG, Marquinhos, dit pourtant ne pas en vouloir aux Marseillais.

"Se réjouir des défaites du club rival fait partie du folklore du football. Plus jeune, j’ai moi-même célébré les échecs de Palmeiras autant que certaines victoires des Corinthians. Quand ton équipe ne peut pas gagner, il ne te reste plus qu’à prier pour que le rival ne le fasse pas non plus", a lâché Marquinhos dans un entretien accordé à 'So Foot'.

"Pour l’instant, Marseille est le seul club français à avoir remporté une Ligue des champions, et leurs supporters s’accrochent à ça. Leur célébration, c’était plus du soulagement que de la joie...", a ajouté le défenseur brésilien. Pour l'instant ?