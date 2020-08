Marquinhos raconte son but contre l'Atalanta

Marquinhos fut l'auteur du but de l'égalisation à la 90e minute contre l'Atalanta, avant de voir Eric Maxim Choupo-Moting inscrire le but de la délivrance, et de la qualification pour les demi-finales.

"C'était une vague de sentiments et d'émotions. Dès que j'ai marqué, je me suis retourné et j'ai regardé mes coéquipiers sur le banc et dans les gradins", raconte le défenseur central.

"J'ai en tête cette image d'eux sautant et célébrant, ne sachant pas comment célébrer, courant, sautant, se serrant dans les bras. C'était très bon. Et pour moi, c’était l’une des émotions les plus fortes que j’ai vécues ici au Paris Saint-Germain", assure le vice-capitaine parisien.

Contre Leipzig, le PSG tentera de se qualifier pour la première finale de son histoire dans la compétition, une compétition particulière de par son format, sur lequel le défenseur est revenu.

"Comme ce sont des matches à élimination directe, nous ressentons beaucoup d’excitation pour tous les matchs. C’est devenu une sorte de Coupe du monde. C’est pourquoi il y a eu autant d’émotion et d’excitation après la qualification pour les demi-finales", a conclu le Brésilien.