Marquinhos réagit au tirage : "Neymar nous avait fait mal"

Le PSG a tiré une vieille connaissance lors du tirage des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les Parisiens affronteront le FC Barcelone pour tenter de décrocher une qualification pour les quarts de finale.

Le capitaine du PSG, Marquinhos, est revenu sur le tirage dans des déclarations pour le site officiel de l'équipe parisienne.

"C’est un grand match à jouer, un grand défi. C'est un grand adversaire. On s'attend à une grande bataille, et il faudra être prêt pour cette confrontation. On regardait le tirage, il ne restait plus beaucoup d'adversaires à tirer, on était prêt à voir n'importe quel adversaire tomber. On s'est tous motivé, on s'est tous dit qu'il fallait bien le préparer", a déclaré le capitaine du PSG.

Déjà présent en 2017 lors de la déroute au Camp Nou, Marquinhos se dit confiant aujourd'hui : "Il y a une grande histoire entre les deux clubs en Ligue des Champions, des bons comme des moins bons souvenirs pour nous. L'équipe a beaucoup changé chez nous, nous avons plus de maturité, le contexte sera forcément très différent. Neymar nous avait fait mal à l'époque, maintenant il est avec nous, il a très envie de disputer cette rencontre et nous faire gagner."