Marquinhos, Tuchel… Les réactions après PSG-ASSE

Paris a fait le travail ce vendredi en finale de la Coupe de France. Au Stade de France, les joueurs de la capitale ont disposé de l’ASSE 1-0. La joie n’était pas totale toutefois au coup de sifflet final, à cause d’une blessure de Kylian Mbappé. Inévitablement, la défection du buteur des champions de France s’est invitée dans les réactions d’après-match. Tout en exprimant leur bonheur, les Franciliens ont exprimé leur peine pour leur coéquipier.

Les vieux démons refont surface malgré la victoire

Thomas Tuchel (entraineur du PSG sur Eurosport 2) : "Oui, on a gagné. Dans une finale, c'est le plus important. C'était compliqué pour plusieurs raisons. On a gagné, mais il y a beaucoup de choses à améliorer et analyser. C'est bien. Mais c'est une victoire qui coûte cher. Lors des 3 derniers matches contre l'ASSE, ils ont toujours un rouge dans les 30 premières minutes. Et je ne vous dis pas ce qui se dit dans le vestiaire avant. Et en plus, c'est nous qui prenons trois cartons jaunes. Je n'ai pas encore de nouvelles de Mbappé (...) C'était dur malgré la supériorité numérique. C'était le premier match de compétition, mais on avait beaucoup à perdre. On était les grands favoris. On a perdu la confiance, en n'ayant pas la possession. C'est dur de regagner la confiance. On a eu des occasions pour inscrire le deuxième. Il y a eu le souvenir de l'année passé quand on a perdu en menant 2-0. La satisfaction reste d'avoir gagné. On n'a pas encaissé de but, et on ne s'est pas énervé même si on n'était pas au mieux".

Marquinhos (défenseur du PSG) : "C'est très bien. C'est un contexte particulier. C'est la première fois sans trop de public. L'atmosphère n'était pas comme la dernière fois. Mais, une finale, il faut la gagner. Peu importe comment. Ce n'était pas notre meilleur match. Mais il fallait gagner (...) Forcément, la blessure de Mbappé nous inquiète, et celle de Kehrer. J'espère que ce n'est pas trop grave. On va voir comment cela va se passer. Ce sont deux joueurs importants dans l'effectif. Il faut juste penser à bien préparer et travailler. Il y a encore des Coupes à aller chercher. On verra au jour le jour.

Jessy Moulin (défenseur de l’ASSE sur France 2) : "C’est dur de perdre un match comme ça. D’un côté, on sait qu’on a retrouvé quelque chose. Mais, d’un autre, perdre une finale c’est tellement dur. Surtout comme ça. On a eu des occasions et on a poussé. C’est le football. Il faut s’en servir. On a retrouvé des couleurs à Sainté. J’espère que c’est l’ouverture de notre saison et qu’on va se servir pour repartir sur de bonnes bases (…) L’expulsion de Perrin ? On a hâte de lui dire entre quatre yeux. Il y a personne qui pourra lui en vouloir. Quand on voit sa carrière, il est exemplaire dans tous les domaines. C’était un leader durant toute sa carrière, par ses qualités sur le terrain. C’est un vrai stéphanois qui nous quitte. Et ça fait beaucoup de peine de savoir qu’il ne sera plus assis à côté de nous dans le vestiaire. J’espère qu’il restera proche de nous. Mais il sait qu’on l’aime tous."