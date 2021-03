Marseille et Lyon dos à dos dans l'Olympico

Pas de vainqueur dans ce choc venu conclure la 27e journée de Ligue 1 entre des Lyonnais qui avaient l'opportunité de revenir à un point de Lille en tête du classement et des Marseillais qui devaient faire abstraction du contexte pour réaliser un grand match face à leurs rivaux. Sur penalty, Milik a répondu à l'ouverture du score de Toko-Ekambi.

Lyon débute fort, dans le sillage de son trio de milieux de terrain qui met rapidement la main sur le cuir et impose son rythme face à des Marseillais plus en difficulté. Pour autant, les Rhodaniens doivent attendre pour se créer une véritable première occasion.

C'est chose faite sur un nouveau décrochage de Depay, qui décale Dubois à droite. Le centre du latéral parvient jusqu'à Toko-Ekambi, seul au deuxième poteau, et qui bat Mandanda d'un enroulé qui trouve le petit filet opposé (0-1, 21e).

Lyon est devant et tente de poursuivre sa bonne entame pour creuser l'écart. Mais en face, l'OM se réveille peu à peu et commence à jouer ses premiers ballon vers l'avant. Les Olympiens se procurent plusieurs corners, sans succès. Depay est lui tout proche de doubler la mise de la tête, là encore sans réussite.

Et c'est finalement à la suite d'un nouveau corner que l'OM va bénéficier d'un coup du sort avec cette frappe de Pape Gueye contrée à la fois par le ventre et le bras du malheureux Lucas Paqueta, qui voit M. Millot désigner le point de penalty et envoyer Arkadiusz Milik égaliser juste avant le retour aux vestiaires (1-1, 44e). Bien payé pour les hommes de Nasser Larguet, régulièrement dominés pendant ces 45 premières minutes.

Ce sont pourtant eux qui vont le mieux entrer dans la seconde période et mettre la pression sur l'OL. Memphis Depay se montre encore dangereux sans cadrer, tout comme Khaoui côté Marseillais.

Moins bien, les Lyonnais vont voir Lucas Paqueta récolter un deuxième jaune (après celui infligé sur le penalty) pour une grosse semelle sur la cheville de Dimitri Payet. À dix, les hommes de Rudi Garcia vont alors surtout tenter de faire le dos rond dans une fin de match tendue entre les deux rivaux. Depay et Lyon pensent même réaliser le hold up parfait sur un très bon service de Cherki, mais le Néerlandais était hors-jeu. Avant de résister à la pression adverse dans les dernières minutes.

Avec ce nul, l'OL cède la deuxième place au PSG dans un Top 4 particulièrement serré, tandis que l'OM reste à portée de tir de la cinquième place avec un match en retard contre Rennes à disputer.