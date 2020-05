Marseille le "jour de paix" d'André Villas-Boas

L'ancien manager de Chelsea, dont le nom est sur toutes les lèvres en ce moment du côté de Marseille, a posté ce jeudi une photo de lui avec sa compagne et leurs trois enfants, en plein pique-nique dans la nature.

La légende choisie par le tacticien lusitanien peut interpeller : "Pique-nique en famille, enfin un jour en paix." Un message certainement pas anodin pour un entraîneur en pleine tempête sur la question de son avenir.

Reste à savoir si ce calme relatif précède un nouvel orage, ou s'il veut simplement dire qu' "AVB" sera toujours le coach du club phocéen pour la reprise de la Ligue 1.

L'hypothèse de le voir rester encore un an sans prolonger son contrat reste possible pour celui qui a d'ores et déjà refusé une offre de prolongation de deux ans plus une en option.