Dimitri Payet inscrit son premier but en Ligue des champions

Souvent raillé par ses détracteurs pour son manque de réalisme en Ligue des champions, Dimitri Payet a enfin marqué dans la compétition reine de l'UEFA.

Le milieu offensif de l'OM a transformé un penalty à la 55e minute, consécutif à une faute de Cissé sur Thauvin et ayant nécessité l'intervention de la VAR.

Ce but de Dimitri Payet est également le premier de l'OM dans cette phase de groupes de la Ligue des champions 2019-2020.

L'OM était le dernier club en lice à ne pas encore avoir trouvé le chemin des filets. Par ailleurs, Dimitri Payet est le premier buteur de l'OM en Ligue des champions depuis Souleymane Diawara face au Borussia Dortmund le 11 décembre 2013.

Et le joueur ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a inscrit un second penalty quelques minutes plus tard pour permettre à son équipe de décrocher sa première victoire de la compétition.