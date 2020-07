Pape Gueye et ses rêves de jouer la Ligue des champions

Après de bons débuts avec l'OM en amical avec notamment une réalisation face au FC Pinzgau, le milieu défensif français Pape Gueye entend déjà retentir la douce musique de la Ligue des Champions, que le club olympien disputera la saison prochaine.

"C’est un rêve d’être dans une équipe qui joue la Champions League. Ils ont fait du bon travail l’année passée, j’ai suivi pratiquement tous les matches", a d'abord confié l'ancien joueur du Havre dans un entretien au site officiel du club marseillais avant d'ajouter :

"C’est un rêve en plus de jouer pour l’Olympique de Marseille, au Stade Vélodrome où je n’ai jamais eu la chance de jouer. On m’en a parlé et c’est un rêve", a glissé le milieu de terrain de 21 ans.