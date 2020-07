Marseille penserait à Islam Slimani

Après une saison remarquée du côté de l’AS Monaco, Islam Slimani pourrait se trouver un point de chute dans un autre grand club du Championnat.

Très expérimenté et très efficace devant le but, le Fennec aux 9 buts marqués et 8 passes décisives est doté d'un profil séduisant pour l'OM.

Pour rappel, l'ASM avait une option pour s'offrir l'attaquant des Verts d'Algérie, qui appartient à Leicester City, mais le club monégasque a décidé de ne pas s'en servir.

Les 10 millions d'euros exigés par Leicester City pour sa libération ont constitué une pierre d'achoppement infranchissable. Reste à savoir si Marseille pourra contourner cet obstacle.