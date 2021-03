Sampaoli n'a pas encore fait sa liste noire

Lauréat de Rennes (1-0) mercredi, l'OM s'est relancé dans la course à la 5e place pour la première de Jorge Sampaoli. Le coach argentin s'est exprimé en conférence de presse ce vendredi à la veille de la réception de Brest.

"Je ne pense pas encore à la prochaine saison. Ce qui est important, c'est de redorer l'image de l'équipe. Il y a beaucoup de frustration dans le groupe. On s'occupera de l'avenir plus tard. Le principal pour l'instant, je me préoccupe plus du match de demain et des efforts fournis demain face à Brest, un match compliqué. Pour jouer libre et avec moins de pression. On pense à l'instant présent."

"Je ne pense pas encore à la prochaine saison. Ce qui est important, c'est de redorer l'image de l'équipe. Il y a beaucoup de frustration dans le groupe. On s'occupera de l'avenir plus tard. Le principal pour l'instant, je me préoccupe plus du match de demain et des efforts fournis demain face à Brest, un match compliqué. Pour jouer libre et avec moins de pression. On pense à l'instant présent."

L'ancien coach du FC Séville a également évoqué sa réputation de coach offensif. "Le principal pour l'attaque, c'est le jeu. La défense est plus liée au jeu avec, que sans ballon. Le jeu, c'est Brest qui le décide. Si Brest domine, nous devrons être préparés à défendre. A court terme, mon rôle est d'inculquer plus d'options offensives que l'adversaire, jouer plus que d'attendre. Il faut avoir une relation maximale avec le ballon que sans. l'illusion de l'entraîneur est limité à la réalité des joueurs. Mes intentions ne vont pas achnger. Le match dira quel type de jeu sera."

L'ancien sélectionneur de l'Argentine, qui débarque tout juste à l'OM, a aussi été sondé sur arrivée à Marseille et ses premiers jours dans son nouveau rôle.

"Les structures paraissent intéressantes, le fonctionnement me parait important. Les conditions de travail pour le staff sont idéales. C'ets toute la ville, le lcub est le joueur suqi devons faire changer les choses pour retrouver une unité et un projet collectif sans fracture."