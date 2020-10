Villas-Boas n'est pas là pour faire de la "figuration"

L'OM a des ambitions en Ligue des Champions comme l'a confirmé son entraîneur. André Villas-Boas s'est exprimé en conférence de presse ce mardi soir alors que le club phocéen entre en lice en Ligue des champions mercredi face à l'Olympiakos.

Et le vice-champion de France n'est pas pour faire de figuration comme l'a asséné son coach devant les médias.

"C’est un rêve qu’on a fait la saison dernière qui s’exauce. On doit gagner de l’expérience petit à petit, se qualifier chaque année pour la Ligue des champions. Mais on n’est pas venus en vacances, on ne va pas entrer avec les valises mais avec le maillot de l’OM, toute son histoire et l’étoile dorée qui est au-dessus du blason (celle de la victoire en C1 en 1993, ndlr)…", a tonné André Villas-Boas, qui a aussi évoqué l'adversaire.

"Pedro Martins (le coach de l’Olympiakos) joue très offensif, ouvert, comme on joue à l’extérieur, on peut avoir une stratégie défensive et profiter peut-être de leurs 'aventures' en attaque. On espère mettre des choses en place pour contre-attaquer un peu", a-t-il analysé.