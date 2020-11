Villas-Boas : "On est en C1 et on fait de la merde"

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille André Villas-Boas, d'habitude si placide, s'est laissé aller à une colère noire en conférence de presse ce mardi soir.

Le coach portugais a fort peu apprécié la performance de son équipe sur la pelouse du FC Porto (0-3) en Ligue des Champions.

"Pour faire de la merde en Ligue des Champions, il faut au moins avoir pu se qualifier en Ligue des Champions. On y est et on fait de la merde !", a-t-il ainsi tonné.

Il a aussi évoqué le record de défaites consécutives en Ligue des Champions, détenu par Anderlecht depuis 2005 et égalé par sa formaiton avec 12e revers de rang en C1 ce soir.

"Le record des défaites consécutives ? C'est une honte qui nous tombe dessus", a ainsi asséné le coach de l'OM.