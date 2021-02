A 34 ans, Marta n'est pas encore prête à ranger les crampons. Arrivée à Orlando Pride en 2017, la sextuple meilleure joueuse de l'année de la FIFA a renouvelé son contrat d'une saison avec une en option.

La Brésilienne est actuellement la meilleure buteuse (23) et passeuse décisive (11) de l'histoire du club.

Marta has agreed to a new contract. #VamosOrlando