Martin Odegaard, dès aujourd'hui à Arsenal

Arsenal pourrait être la solution aux problèmes de Martin Odegaard, qui n'a disputé que 368 minutes de temps de jeu cette saison sous les couleurs du Real Madrid.

Sans temps de jeu depuis son retour cette saison, le jeune joueur norvégien a demandé à son club de le laisser partir en prêt pour ne pas être stoppé dans sa progression.

Et tout indique qu'il rejoindra Arsenal en prêt. Selon les informations de 'AS', Martin Odegaard rejoindra Arsenal dès aujourd'hui pour un prêt de six mois sans option d'achat.