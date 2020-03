"Hazard a été malchanceux et finira par s'imposer au Real"

Eden Hazard a été "malchanceux" lors de sa première saison au Real Madrid et possède le "caractère parfait" pour rebondir, a déclaré le sélectionneur belge Roberto Martinez.

De grandes choses étaient attendues de la part de l'ailier de 29 ans lorsqu'il a effectué un transfert de 100 millions d'euros à Santiago Bernabeu dans le mercato d'été de 2019. Mais Madrid a fait l'acquisition d'un joueur qui n'était pas au mieux à ce moment-là, avec un surpoids évident et il a aussi connu plusieurs passages par la table de traitement.

Hazard a de nouveau été immobilisé en février par une fâcheuse blessure contractée à la cheville avant que le football ne s'arrête pendant l'épidémie de coronavirus. Il a été limité à seulement 15 apparitions pour le Real, enregistrant un seul but, et n'aura aucune compétition internationale à espérer cet été pour se relancer après avoir vu l'Euro 2020 retardé d'un an.

Martinez est cependant convaincu que son joueur vedette reviendra plus fort, confiant à 'AS' : "Nous étions très confiants qu'il irait bien car il n'a pas besoin, à sa sortie, de beaucoup de temps pour atteindre son niveau. Les délais étaient assez bons pour qu'il joue pour Madrid au cours des dernières semaines et vienne avec la Belgique pour l'Euro. Maintenant, nous nous préoccupons des joueurs qui peuvent connaitre changement d'équipe, un changement de jeu ailleurs ou les plus âgés."

Le coach espagnol est aussi satisfait de l'attitude dont fait preuve l'ancien lillois : "Il est serein et calme. Il est toujours content. Il se concentre sur la récupération dès que possible pour manquer un nombre minimum de matchs. Il était très concentré sur une bonne récupération et revenir à temps pour le Championnat d'Europe. Maintenant, tout ce qu'il a à faire est de se demander s'il peut jouer un rôle très important avec Madrid cette saison, et je suis sûr qu'il peut."

"Il a le caractère parfait pour être en mesure de bien rebondir, a-t-il poursuivi. Il est à l'âge parfait pour prendre des responsabilités dans un club comme Madrid et avec la Belgique, la sélection numéro une au monde. Il est parfaitement adapté à la Liga et à Madrid. Son seul problème a été les blessures. Il a été très, très malchanceux. La chance joue un rôle énorme dans le football et il a raté plus de matches cette saison qu'il n'en avait eu en sept ans à Chelsea. C'est de la malchance et je suis convaincu que très bientôt cette chance va tourner, et il pourra être un joueur décisif et exceptionnel."