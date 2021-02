Martinez : "Je ne suis pas inquiet pour Hazard"

Si les blessures à répétition d'Eden Hazard inquiètent du côté du Real Madrid, en Belgique, ils sont plutôt sereins, à l'image de Roberto Martinez.

Le sélectionneur des Diables Rouges a accordé une interview à la télévision espagnole dans laquelle il évoque la situation du N.7 Merengue.

"Non, je ne suis pas inquiet. Mais aucun footballeur n’est heureux s’il ne peut pas être sur le terrain. Et Eden a été trop longtemps absent, sans pouvoir profiter de ce qu’il fait le mieux : être sur le terrain et être décisif. Je l’ai trouvé de très bonne humeur, positif et désireux de revenir dans l’équipe le plus tôt possible", a-t-il confié. "En raison de la pandémie de covid-19 et du manque de préparation entre les saisons, il y a près de 25% de blessures. C’est quelque chose que nous garderons à l’esprit. Mais pour les prochains matches, nous voulons avoir tous les joueurs, car c’est le dernier moment dont nous disposons avant de décider de la liste pour le championnat d’Europe."