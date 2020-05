Marusic s'éloigne du PSG

Parmi les joueurs de la Lazio Rome qui intéressent le Paris Saint-Germain se trouvaient Sergej Milinkovic-Savic et Adam Marusic, deux milieux de terrains qui correspondent au profil recherché par Leonardo.

Et si les dernières informations rapportent un rapprochement entre le club parisien et Milinkovic-Savic, cela devrait être plus compliqué de négocier pour Marusic.

Car selon 'La Repubblica' en Italie, le Paris Saint-Germain aurait proposé une offre de 15 millions d'euros pour le milieu de terrain, mais la Lazio Rome ne voudrait pas le lâcher pour moins de 25 millions d'euros.

L'international monténégrin est un pilier de la Lazio Rome et son contrat ne se terminera pas avant juin 2022. La Lazio n'est pas vraiment disposée à vendre le joueur et ne le fera donc pas pour 15 millions d'euros.