Mason Greenwood blessé et forfait avec les Espoirs

L'attaquant de Manchester United Mason Greenwood a déclaré forfait pour les prochains matchs de phase de groupes de l'Euro Espoirs, a annoncé ce mardi l'Équipe d'Angleterre de football.

Le natif de Wibsey est blessé. Il a été remplacé par Todd Cantwell, qui réalise une très bonne saison avec Norwich en D2 avec cinq buts et quatre passes décisives en 25 matches.

Les Three Lions affronteront le Portugal, la Croatie et la Suisse.

An update from our #YoungLions squad as they prepare to head out to Slovenia.



@ToddCantwell_10