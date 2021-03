Massimiliano Allegri bientôt de retour ?

Si parmi les anciens joueurs on discute de la qualité de Ronaldo ou plutôt de sa responsabilité dans la saison frustrante à la Juventus, la presse sportive italienne a le doigt pointé ailleurs. Andrea Pirlo, l'entraîneur qui a fait ses débuts sur le banc cette année, semble avoir ses jours comptés au club.

Selon la 'Gazzetta Dello Sport', le plus grand journal sportif italien, le retour de Massimiliano Allegri dans l'équipe serait sur la table. L'Italien a coaché la Juve de 2014 à 2019 et a remporté cinq championnats, quatre Coupes et deux Super Coupes. La nouvelle a fait la une de ce journal et a été reprise dans les autres publications. L'élimination, contre le FC Porto, en huitième de Ligue des champions, aurait pu être fatale.