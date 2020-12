Mata veut mettre fin à la "dynamique dangereuse" de Manchester United

Juan Mata admet que Manchester United doit mettre fin à sa "dangereuse tendance" à prendre du retard dans les matches, malgré un bilan sans faille à l'extérieur en Premier League.

Les Red Devils ont fait preuve d'une forme remarquable lors de leurs déplacements en Angleterre cette saison, avec cinq victoires successives. Toutes ces victoires ont été remportées après avoir concédé le premier but.

Un nouveau record de points après avoir été menés en Premier League a été établi par United, qui était célèbre pendant le mandat de Sir Alex Ferguson à Old Trafford pour sa capacité à obtenir des résultats de cette manière, mais Mata concède que les Red Devils jouent trop avec la chance.

L'Espagnol a déclaré à 'MUTV', dans la foulée d'un nouveau scénario similaire contre West Ham : "Ce n'est pas prévu !

"Cela montre que nous devons nous améliorer en première mi-temps et dans notre façon de commencer les matchs. C'est aussi très positif de savoir que même si nous perdons un ou deux zéro, nous pouvons revenir parce que nous avons les joueurs et la qualité pour marquer des buts, mais c'est une tendance dangereuse de toujours être en retard parce qu'un jour il ne sera peut-être pas possible de revenir.

"A la mi-temps, nous avons peut-être eu un peu de chance de n'avoir fait que 1-0, ce qui n'est évidemment pas bon. Ils ont marqué sur un coup de pied arrêté, sur lequel nous savions qu'ils étaient très forts, et en deuxième mi-temps nous n'avons pu que nous améliorer, et je pense que nous nous sommes améliorés.

"Nous n'avions rien à perdre. Nous nous sommes créé des occasions et nous avons marqué trois beaux buts et nous aurions pu en marquer encore plus, ce qui est un signe très positif, mais c'est un jeu dangereux quand on concède un but tôt parce qu'il est très difficile de revenir."

Les succès remportés par United lors de ses déplacements cette saison ont contribué à maintenir sa compétitivité en Premier League, l'équipe de Solskjaer se hissant à la cinquième place du championnat.

Ils ont toujours un match de moins sur tous ceux qui les précèdent, alors qu'ils ne comptent que cinq points de retard sur le leader Tottenham, et Mata admet que tout peut arriver à partir de là.

"Ce fut une saison étrange. Très imprévisible, ajoute l'Espagnol. Beaucoup de grandes équipes perdent des points et il n'y a pas un seul leader clair. Nous savons donc que nous devons être constants et maintenant nous prenons trois points après trois points et nous espérons pouvoir continuer à progresser parce que c'est là que nous voulons être à la fin de l'année et bien sûr à la fin de la saison."