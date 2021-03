Marco Materazzi provoque la Juventus

Marco Materazzi, ancien défenseur de l'Inter, n'a pas pu s'empêcher de provoquer Pavel Nedved, actuel vice-président de la Juventus.

Materazzi a pris une interview de Nedved dans laquelle il a parlé de la puissance de la Juventus dans la Serie A, avec neuf championnats consécutifs.

Nedved a déclaré, dans une interview pour 'DAZN', que son fils était au lycée lorsque la Juve a remporté la Serie A de 2011/12 et "maintenant il est à l'Université et a déjà un permis de conduire" et la Juve détient toujours le championnat

Or Materazzi, qui a remporté le triplé en 2010 avec José Mourinho - n'est pas resté sans rien dire et l'a comparé à son propre cas, laissant une provocation concernant la Ligue des champions la Juve était déjà éliminée de cette édition, après avoir perdu contre le FC Porto.

"Pavel... ce que nous voulons, c'est qu'il puisse vous voir GAGNER la Ligue des Champions avant de terminer ses études... Mes enfants m'ont déjà vu gagner les Champions et la Coupe du Monde quand ils étaient en maternelle et 1er cycle...", a-t-il provoqué à travers un post Instagram.