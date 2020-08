Mateta dans le viseur de Crystal Palace

Jean-Philippe Mateta a vécu une grande année sous les couleurs de Mayence en Bundesliga et commence à faire parler dans les autres grands championnats européens.

Et selon les dernières informations du 'Bild', Crystal Palace serait l'un des clubs intéressés par le jeune attaquant français, et le club aurait même envoyé des émissaires pour un possible transfert.

Si l'international espoir français a encore un contrat avec Mayence jusqu'en juin 2023, celui-ci pourrait être ouvert à une arrivée dans un championnat comme la Premier League.