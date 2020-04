Mathieu change de plan pour sa retraite

Alors que le joueur français Jeremy Mathieu avait tout préparé pour prendre sa retraite à la fin de la saison actuelle, la crise sanitaire du coronavirus semble avoir bousculé les plans du joueur.

À l'âge de 36, l'ancien joueur du FC Barcelone voulait raccrocher les crampons en fin de saison mais a déclaré pour 'L'Équipe' qu'il se sentait finalement prêt à rester un an supplémentaire dans la compétition.

"Vu les circonstances actuelles, ce serait dommage d'arrêter comme ça, surtout si le championnat ne reprend pas", a commencé le défenseur concernant sa situation et celle de la planète face à la pandémie.

"Cette période de repos forcé me fait malgré tout du bien physiquement, j'ai beaucoup moins mal au tendon d'Achille et je me sens capable de continuer encore un an... Tout dépendra aussi des opportunités que je vais avoir", annonce Mathieu.