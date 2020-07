"United peut se battre pour le titre la saison prochaine"

Manchester United champion d'Angleterre en 2021, huit ans après son dernier sacre sous les ordres de Sir Alex Ferguson ? L'hypothèse peut sembler plutôt improbable au vu de la forme affichée par Liverpool et Manchester City depuis plusieurs saisons, combinée à l'irrégularité des Red Devils.

Pourtant, certains veulent y croire du côté d'Old Trafford, à l'image de Nemanja Matic, lequel a récemment prolongé son bail dans le nord de l'Angleterre. "Pour être honnête, nous avons connu des périodes difficiles. Nous avions une équipe avec beaucoup de jeunes joueurs, sans expérience du haut niveau", a reconnu le milieu de terrain serbe ce dimanche en conférence de presse, à la veille de défier Southampton.

"Mais c'était une période de transition pour notre équipe. Je pense que ces dernières années certains joueurs ont beaucoup mûri. Ils savent qu'ils ont beaucoup de responsabilités car ils jouent tous les matches.

"Je suis heureux de voir leur progression, leur prise de responsabilités et je suis certain que cette équipe ne peut que s'améliorer. Maintenant, l'équipe est prête et plus expérimentée, nous pourrons nous battre pour le titre la saison prochaine."

En attendant, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer vont déjà devoir se concentrer sur leur objectif majeur de cette fin de saison : maintenir leur très bonne forme actuelle (qautre victoires par trois buts d'écart, une première en Premier League) pour obtenir un billet pour la prochaine Ligue des champions. Ils ont leur destin en mains.