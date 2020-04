Matthaus : "Flick a rétabli l'harmonie au Bayern"

Le Bayern Munich joue "un grand football" sous Hansi Flick, selon Lothar Matthaus, qui pense que le nouvel entraîneur permanent a restauré "l'harmonie" à l'Allianz Arena qui faisait défaut depuis le départ de Jupp Heynckes. Hansi Flick a été recruté à titre provisoire en novembre dernier pour remplacer Niko Kovac, dont le règne de 18 mois a pris fin brutalement après une mauvaise série de résultats en début de saison.

Le Bayern est depuis réapparu comme favori pour le titre de Bundesliga et un véritable prétendant à victoire finale en Ligue des champions, tout en étant également en demi-finale de la Coupe DFB. Le champion d'Allemagne en titre a récompensé Flick pour ses efforts sur le banc de touche la semaine dernière, le liant à un contrat de trois ans qui le verra rester à l'Allianz Arena jusqu'en 2023. Le joueur de 55 ans est sur le point de tenter d'imiter le légendaire Heynckes, qui a guidé le Bayern vers un triplé sans précédent lors de sa dernière saison 2013.

Matthaus est certain que Flick "mérite" du temps pour effectuer des changements importants, et que le club est "sur la bonne voie" avec un manager qui sait tirer le meilleur de ses joueurs : "Cela aurait été incompréhensible si le Bayern ne l'avait pas prolongé" a déclaré l'ancien défenseur du Bayern à Abendzeitung. "Hansi le mérite absolument. Le Bayern est sur la bonne voie avec lui. C'est une harmonie comme cela a été vu pour la dernière fois sous Jupp Heynckes, l'équipe joue un grand football".

"Il a amélioré l'équipe dans son ensemble, dans le jeu et tactiquement. En plus, il y a les relations humaines. Grâce à lui, des joueurs comme Jerome Boateng et Thomas Müller ont de nouveau retrouvé leur plus haut niveau. Hansi compte également sur de jeunes joueurs comme Alphonso Davies ou Joshua Zirkzee. C'est important parce que le Bayern Munich veut s'assurer que les jeunes joueurs se frayent un chemin depuis le centre de formation. Hansi peut façonner une nouvelle ère en Bavière", a ajouté Lothar Matthaus.

Lorsqu'on lui a demandé si Manuel Neuer et David Alaba - dont les contrats expirent en 2021 - pourraient également être liés à de nouveaux contrats maintenant que l'avenir de Flick est assuré, Matthaus a répondu: "Cela pourrait être un signe pour tous les joueurs qui n'ont pas encore renouvelé leur contrat: Thiago, Thomas Muller, Alaba, Neuer. Flick a énormément parlé au sujet de Neuer ces dernières semaines, le qualifiant de meilleur gardien de but du monde. Et dans le sens inverse, l'estime est tout aussi grande. Le Bayern restera le numéro un, c'est clair. La constellation entière avec Flick, l'équipe et Oliver Kahn au conseil d'administration, le "Mia san mia" est en vie de nouveau".

Matthaus a ajouté sur les chances du Bayern de remporter la Ligue des Champions cette saison : "Le Bayern n'a jamais été aussi loin du sommet en Europe, j'ai donc vu la défaite contre Liverpool la saison dernière comme un accident. Bien sûr, les chances sous Flick sont excellentes". Reste à savoir toutefois si la saison reprendra et pourra aller à son terme, afin de voir jusqu'où peut aller le Bayern Munich en Ligue des champions.