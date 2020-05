Matuidi et Pavard sâ€™engagent pour les enfants victimes de violences

Dans un clip vidéo en noir et blanc d'une minute à retrouver sur les réseaux sociaux et sur des sites média, 119 personnalités du sport comme Blaise Matuidi ou Benjamin Pavard, champion du monde 2018, ont prêté leur image et leur voix pour distiller un message à destination de ces enfants battus ou maltraités.

Un message les incitant à ne pas se laisser faire et à demander de l'aide via l'Association 119 Allo Enfance en danger.

Adrien Tacquet, Secrétaire d'État chargé de la Protection de l'enfance, qui est à l’origine de cette belle initiative.

"On a bossé comme des fous pour monter ce petit clip en une semaine après la demande de notre ami Adrien Taquet, raconte Alain Cayzac, ex-président du PSG et publicitaire fondateur de France Pub, qui a monté l'opération.

"Tout le monde a mis son réseau en commun [...] pour mobiliser le plus de personnalités du sport, des médias et du spectacle. C'est sympa de se sentir utile en cette période difficile, surtout pour les enfants."

En France, toutes les semaines, deux enfants meurent sous les coups de leurs parents, grands-parents, d'un oncle, d'une tante ou d'un proche de la famille. Un chiffre qui augmente de manière dramatique en cette période de confinement.