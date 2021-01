Edinson Cavani rÃ©vÃ¨le ses secrets

Ce n'est un secret pour aucun fan de football, Edinson Cavani compte parmi les attaquants les plus redoutables du circuit. Actuellement à Manchester United, où il s'est engagé durant l'été 2020 après la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, El Matador a expliqué comme il est parvenu à franchir la barre des 400 buts marqués.

À Paris, il était devenu le meilleur buteur de l'histoire du club, tandis qu'à Naples, il avait aussi été impressionnant de régularité. Désormais âgé de 33 ans, l'international uruguayen a déjà marqué à cinq reprises en 17 apparitions sous les couleurs des Red Devils. Une régularité qui impressionne les observateurs.

Dans un entretien accordé à 'United Review', il a expliqué les secrets de son adresse face au but, accentuée au fil des années. "Je pense toujours que, dans tous les aspects de la vie, la maturité d’une personne est importante car elle vous aide à résoudre les problèmes plus rapidement. Comme on dit, pour trouver un raccourci et rendre les choses un peu plus simples. Et c’est la même chose dans le football. Je pense que dans le football, vous commencez à gagner en maturité, à gagner en expérience et en confiance. Cela signifie qu'au fil des années, vous vous sentez mieux en vous-même, vous vous sentez bien et vous commencez à sentir que vous pouvez vraiment rivaliser".

La maturité, clé pour performer sur la durée au très haut niveau ? Selon Edinson Cavani, zéro doute possible. "Oui, je pense que cette expérience est extrêmement importante. En dépit du fait qu’il y a beaucoup de joueurs talentueux, beaucoup de jeunes talentueux, je crois fermement, et j’ai toujours dit que dans le football, il ne s’agit pas seulement de faire un, deux ou même trois bons matchs. Ce dont vous avez vraiment besoin dans le football, c'est de rivaliser dur et d'être cohérent. Il faut beaucoup d'autodiscipline pour vous permettre de devenir vraiment cohérent. Pendant un, deux, trois, quatre ans, c'est ainsi que vous gagnez en maturité qui vous permettra d'atteindre le niveau requis dont vous avez besoin pour être compétitif", a ainsi ajouté l'attaquant de Manchester United, déjà considéré comme un leader dans le vestiaire.

Edinson Cavani cherche en effet à transmettre des leçons importantes à des joueurs comme Marcus Rashford, Mason Greenwood et Anthony Martial, notamment par rapport au sens du placement. "A de nombreuses reprises, il y a beaucoup d'attaquants qui marquent des buts à partir de positions plus statiques. Le ballon vient à eux, ils peuvent bien finir et ils marquent des buts. Mais vous avez aussi l'autre type d'attaquant qui a la capacité de sentir les choses et d'anticiper où le centre va se terminer, ou le ballon derrière. Ou quand cette balle en profondeur va être jouée. J'ai travaillé très dur pour anticiper le jeu de manière intuitive. Je regarde mon coéquipier pour voir où il va jouer la passe, et regarde le défenseur et comment il bouge pour que je puisse, à mon tour, faire une course ou un mouvement qui me donnera l’avantage", a-t-il expliqué.