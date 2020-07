Maurice veut retenir Camavinga coÃ»te que coÃ»te

Auteur d'une saison étincelante, révélation de la Ligue 1, Eduardo Camavinga va être l'un des jeunes joueurs les plus convoités sur le marché des transferts. Les grands clubs européens aimeraient l'arracher au Stade Rennais dès cet été, et surtout ne pas le laisser filer chez la concurrence. Au micro de RMC Sport, Florian Maurice a exclu un départ d'Eduardo Camavinga lors du mercato estival, et ce même si un cador européen arrive avec un énorme chèque pour le jeune prodige français et est prêt à le prêter une saison au club breton.

"Le mercato sera très long, il faudra être patient. Pour moi, il n'y a aucun sujet. Pour moi c’est clair, ce joueur-là doit faire partie du projet du Stade Rennais pour la saison à venir. Si je reçois 80 millions d'euros du Real Madrid ? Ce serait quand même non. Non, parce qu'on a envie de continuer avec ce joueur. Il est important pour lui qu’il puisse continuer avec le Stade Rennais. Il a tout à gagner en restant au Stade Rennais une saison de plus", a expliqué l'ancien directeur sportif de l'OL.

"Je suis arrivé il y a cinq jours, je n'ai pas pris le temps de voir tous les joueurs encore, mais en tout cas dans son esprit c’est un très bon garçon, un super joueur. Ce sont des discussions qu’on aura ensemble. De notre côté, on n'a aucune intention de le laisser partir. Terrier ? Oui, ça fait partie des joueurs qui ont été identifié à ce poste-là pour venir au Stade Rennais, il n’y a pas que lui mais il fait partie des cibles déjà identifiées de longue date, bien avant que j’arrive. L’intérêt du Stade Rennais ne date pas d’aujourd’hui", a ajouté Florian Maurice

Le directeur sportif a évoqué la défense, un chantier prioritaire du Stade Rennais : "Mohammed Salisu fait partie des priorités. On a besoin de se renforcer à ce poste-là. On a entamé des démarches pour Salisu. Nous sommes toujours en contact avec le club et l'entourage du joueur. On reste actifs sur ce dossier. Badiashile ? C'est un joueur qui fait partie d'une liste de noms qu'on a identifié, on n'a pas envie de mettre tous nos oeufs dans le même panier. Après, en terme de moyens, c’est aussi un jeune joueur. On souhaite évoquer tous ces dossiers tranquillement, pas à pas. Hamari Traoré est sous contrat, il restera. Oui, on discute d'une prolongation avec lui".

Florian Maurice s'est épanché sur le cas Mbaye Niang : "Mbaye Niang ? J’ai vécu cela à Lyon avec Memphis Depay, ce sont des joueurs ambitieux, qui ont envie de voir ailleurs, ça se sont des choses que j'entends, ce seront des discussions qu'on aura avec lui. Que j'ai déjà eu avec lui d'ailleurs. On s'est expliqué, il faut noter aussi que le joueur a une ambition, peut-être envie d'aller jouer ailleurs, je l'entends. Il faudra qu'il y ait des discussions. Le joueur est sous contrat, on verra tranquillement comment vont se passer la préparation et le mercato".