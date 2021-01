Mauricio Pochettino décrit Lionel Messi

Récemment arrivé à la tête de la formation du Paris Saint-Germain, l'entraîneur argentin Mauricio Pochettino a parlé à la radio espagnole 'Cadena SER' de ce qu'il avait trouvé dans le club français et n'a pas mis de côté l'intérêt présumé pour Lionel Messi.

"Quand j'étais à l'Espanyol et à Southampton, j'ai toujours rêvé d'avoir le meilleur. Messi était sur le point de jouer pour l'Espanyol en prêt, mais il a joué un excellent match à Barcelone et a fini par rester ", a déclaré Pochettino, avant d'expliquer : "J'étais avec lui plusieurs fois à Londres et en Italie, nous partageons l'amour pour les Old Boys de Newell, car nous avons commencé là-bas, et cela nous unit."

La vérité est que, avant même que Pochettino ne signe au PSG, Neymar avait déclaré publiquement qu'il espérait rejouer avec Messi la saison prochaine. "J'ai entendu ça, mais je n'ai pas eu le temps de parler du marché, ni avec le président ni avec Messi. Nous nous concentrons sur les matches compétitifs. Toutes mes phrases à ce sujet peuvent être mal interprétées, mais je suis sûr que la direction du PSG travaille pour le futur", a-t-il garanti.

Par ailleurs, Pochettino a assuré avoir été bien accueilli dans le vestiaire de l'emblème de la capitale, mettant en avant Neymar et Mbappé: "Ils m'ont accueilli à bras ouverts. Ils sont prêts pour un nouveau discours. Je ne peux que les remercier de la façon dont ils m'ont traité. Mais aussi Keylor, Marquinhos, Di María, Verratti ... Ce fut une grande surprise de voir l'humilité de chacun."