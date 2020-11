Mauricio Pochettino en dit plus sur son avenir

Licencié par Tottenham en novembre 2019, Mauricio Pochettino n'a toujours pas de club. Dans une interview accordée à 'Sky Sports', l'Argentin reconnaît être ouvert à toute proposition.

"Je ne vais fermer aucune porte. J'ai appris quand j'étais vraiment très jeune, Jorge Griffa [son ancien entraîneur] disait: 'Mauricio, le football va dicter ton chemin'. Et j'attends de sentir quel est le bon projet pour moi, quelle est la bonne voie à suivre. Mon énergie est pleine, j'adorerais être impliqué dans le jeu mais en même temps j'ai besoin de comprendre que pour le moment, c'est un bon moment pour prendre du recul", a-t-il notamment déclaré.

Interrogé sur le début de saison des Spurs (3e), Pochettino ne tarit pas d'éloges à l'égard de son homologue José Mourinho. "Je pense que c’est fantastique pour Tottenham. […] Nous avons une très bonne relation. Celui qui m’a remplacé est un bon ami, qui m’a bien traité. Quand j’étais à l’Espanyol (entre 2009 et 2012, ndlr) il se trouvait au Real. Il m’a invité à un match de Ligue des champions contre l’Ajax Amsterdam. J’aime Tottenham et je connais José et je lui souhaite le meilleur. Il va essayer de gagner ce que nous avons manqué: gagner un titre. Nous n’avons pas réussi à mettre la cerise sur le gâteau."