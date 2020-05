Pochettino livre son top trois des meilleurs joueurs en Premier League

Mauricio Pochettino a quitté le banc des Spurs il y a six mois, et depuis il est annoncé un peu partout, la dernière rumeur envoie l'entraîneur argentin du côté de Newcastle.

Dans un entretien à 'Sky Sports', l'ancien coach de Tottenham a livré son top 3 des meilleurs joueurs de Premier League.

Et surprise ! Il n'a pas cité un seul joueur de son ancienne équipe. Selon lui, actuellement, le meilleur joueur de PL est Kévin Bruyne, le deuxième du podium est un autre joueur de Manchester City : Sergio Agüero. En troisième position il a mis Roberto Firmino, joueur de Liverpool.

