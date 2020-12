Mauricio Pochettino pourrait être la solution pour faire venir Lionel Messi

Quand un argentin en appelle un autre, voilà ce que souhaite le PSG. Alors que tous les médias d'Europe indiquent que Thomas Tuchel a été limogé par le PSG, certains évoquent que le futur entraîneur serait Mauricio Pochettino.

Un choix logique, ce dernier est un ancien joueur du club et connait très bien la maison parisienne mais cela ne s'arrête pas là. En effet, 'Le Parisien' explique que la stratégie de la direction du club de la capitale est de permettre un transfert de Leo Messi au PSG et qu'il puisse se sentir plus à l'aise avec un coach argentin. Le barcelonais voit son contrat avec le Barça se terminer en juin prochain et il ne l'a toujours pas renouvelé.

Cette même source évoque également que le capitaine Blaugrana verrait d'un bon oeil travailler avec son compatriote Pochettino. Il aurait même demandé à la direction du Barça de le contacter pour remplacer Quique Setién lorsque ce dernier s'était fait limoger avant d'être remplacé par Ronald Koeman.