Mauricio Pochettino se confie sur Kylian Mbappé

Auteur de 12 buts en 16 matches de Ligue 1, l'attaquant français Kylian Mbappé est la proie de toutes les critiques. Entre dribbles inutiles et geste d'humeur, Mbappé a du mal en ce début d'année 2021.

Le consultant de 'RMC Sport', Jean-Michel Larqué n'était pas allé de main morte avec l'ancien monégasque : "Aujourd’hui Kylian Mbappé n’a pas sa place au Paris Saint-Germain. Par rapport aux performances des autres joueurs, en admettant que Neymar revienne à un niveau normal, il n’a pas sa place au PSG"

Malgré les critiques, Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG, a confiance et souhaite simplement que son attaquant vedette retrouve sa forme : "Le club travaille et fait l'effort pour renouveler les joueurs qu'il estime importants. C'est clair que Kylian est un joueur avec un potentiel énorme. Quel entraîneur ne voudrait pas entraîner Mbappé pendant longtemps ? Kylian est très content ici à Paris. L'autre jour (son humeur face à Angers), c'était normal, c'est la frustration de ne pas marquer. Il a 22 ans et toute cette situation est normale. Toute l'équipe doit l'aider à être à son meilleur niveau". Avant de conclure : "Je n'ai aucun doute sur le fait que Kylian aime être ici à Paris"